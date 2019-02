Studenti accolgono Salvini con barcone

(ANSA) - BARI, 19 FEB - Un barcone realizzato in cartone dagli studenti baresi per accogliere il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che oggi pomeriggio sarà a Bari, è stato lasciato ieri sera accanto al teatro Petruzzelli, a pochi passi dal luogo dove il ministro terrà un comizio. L'installazione, chiamata "Mille storie, una città. Bari solidale", è rimasta lì solo alcune ore, poi rimossa per motivi di sicurezza. Sulla vela gli studenti di Zona Franka, tra gli organizzatori del corteo "Mai Con Salvini, Bari non si Lega" che si terrà nel pomeriggio in città in contemporanea con la visita del ministro, hanno messo bigliettini su cui hanno scritto "desideri e paure". Da "Non avere un razzista alla guida del Paese", a "Più investimenti in cultura", "Basta razzismo", "Lavoro per i giovani", "Umanità", sono alcuni messaggi affissi alla barca, "come quelle - spiegano gli studenti - su cui viaggiano le speranze di tanti: di chi lavora sui pescherecci, di chi è arrivato 20 anni fa dalla ex Jugoslavia e di chi arriva dalla Libiche".