'Trump aspetta progressi da summit Kim'

(ANSA) - PECHINO, 19 FEB - Il presidente Usa Donald Trump si aspetta "grandi progressi" dal secondo summit di Hanoi (27-28 febbraio) con il leader nordcoreano Kim Jong-un: lo riferisce l'Ufficio della Presidenza sudcoreana sulla telefonata serale tra il tycoon e Moon Jae-in dedicata al vertice Usa-Nord. Trump ha assicurato che l'alleanza tra Washington e Seul è di gran lunga migliore rispetto al passato. Moon, da parte sua, ha assicurato che è pronto a far ripartire i progetti di cooperazione con il Nord se utile a favorire il processo di denuclearizzazione della penisola. "Trump ha spiegato i preparativi e i negoziati Usa-Nord, mentre con Moon ha avuto un colloquio franco sui modi specifici della cooperazione tra le due parti per il successo del secondo summit", ha spiegato in una nota il portavoce presidenziale Kim Eui-kyeom, per il quale il tycoon "ha espresso alte aspettative sul summit di Hanoi assicurando che continuerà ad avere colloqui molto stretti con Moon sui risultati del vertice e sulle misure che seguiranno".