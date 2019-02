Diciotti,senatori Pd attaccano Giarrusso

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Appena il presidente della Giunta per le Immunità di Palazzo Madama Maurizio Gasparri e i commissari escono dall'Aula di Sant'Ivo alla Sapienza, dopo aver detto no all'autorizzazione a procedere per Matteo Salvini sul caso Diciotti, i senatori del Pd che protestavano nel cortile cominciano a gridare "Vergogna!", "Onestà!" e "Giarrusso vergogna!" all'indirizzo del parlamentare pentastellato. "Mio padre e mia madre sono regolarmente a casa: altri sono ai domiciliari - ribatte il senatore M5S - e poi sono loro che parlano di onestà...". Giarrusso fa quindi il gesto delle manette verso i senatori dem. "Sono loro che dovrebbero vergognarsi per quello che hanno fatto loro e i loro parenti per distruggere l'Italia", aggiunge. In un clima accesissimo, mentre Giarrusso parla ai cronisti, i dem urlano "buffone!", "Restituisci lo stipendio!", "dimettiti".