Spara e accoltella i passanti a Marsiglia: bloccato, sarebbe morto. Due feriti, uno è grave

Un uomo ha ferito diversi passanti nel centro di Marsiglia, sparando ad alcuni, accoltellandone altri, prima di essere neutralizzato dalla polizia. Lo si apprende dalla tv francese BFM. Sono due le persone accoltellate e ricoverate in ospedale, secondo fonti della polizia, dove un uomo ha aggredito diversi passanti sulla Canebiere, in pieno centro. Uno dei due sarebbe in condizioni gravi.

L’aggressore, secondo la tv BFM, ha tirato fuori una pistola di fronte alla polizia che lo voleva fermare. Gli agenti hanno reagito ferendolo a morte. Lo dicono fonti della polizia alla tv BFM. Non era schedato per terrorismo l'aggressore di Marsiglia - che oggi ha accoltellato almeno due passanti prima di essere ucciso dalla polizia - ma ha un passato di criminalità comune. In particolare, era stato condannato per omicidio, secondo quanto si apprende da fonti dell’inchiesta.

Al momento non emergono moventi per il gesto, commesso in pieno centro a due passi dalla Canebiere, in rue de Rome. Secondo il quotidiano locale La Provence, l’uomo ha aggredito 4 passanti, ferendone due, uno in modo grave ma la vittima non è in pericolo di vita.

I poliziotti, subito accorsi, hanno cominciato un inseguimento ma, secondo le prime ricostruzioni, l’uomo ha estratto una pistola e ha fatto fuoco contro l’auto degli agenti. I poliziotti avrebbero allora reagito ferendolo in modo grave. Poco più tardi, trasportato all’ospedale, l’uomo è deceduto.