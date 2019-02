Direttore giornale invoca Kkk contro dem

(ANSA) - WASHINGTON, 19 FEB - E' polemica in Alabama, dove Goodloe Sutton, direttore ed editore del quotidiano locale Democrat-Reporter, ha rivelato di essere l'autore di un editoriale che invoca il ritorno del Klu Klux Klan (Kkk) per un linciaggio di massa dei democratici, colpevoli di aumentare le tasse nello Stato. "E' tempo per il Ku Klux Klan di andare in giro di notte nuovamente", è il titolo dell'articolo. Alcuni membri dem del Congresso locale hanno chiesto le dimissioni di Sutton, che però continua a difendere il Kkk.