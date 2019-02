Diverse persone salvate dopo la valanga

(ANSA) - GINEVRA, 19 FEB - La polizia vallese ha reso noto che "diverse persone sono state tratte in salvo" in seguito alla valanga che si è abbattuta oggi nella stazione di Crans Montana, sulle Alpi Svizzere. I soccorritori hanno utilizzato gli elicotteri, ha detto il portavoce della polizia vallese, Steve Leger, aggiungendo che non è ancora chiara l'entità delle ferite delle persone recuperate. Una conferenza stampa è in programma più tardi.