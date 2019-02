Principio incendio a Ciampino,stop voli

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Stop delle partenze e degli arrivi a Ciampino per tutta la giornata di domani e voli spostati a Fiumicino. La causa del blocco dei voli di linea, integralmente spostati presso il primo scalo della capitale, è stato dettato dalle mancate autorizzazioni di Enac e Asl sulla qualità dell'aria dopo il fumo sprigionatosi per un principio di incendio nello scalo romano in un locale gestito da una società esterna che si è verificato nella mattinata di oggi. A causa della presenza del fumo l'aeroporto è stato evacuato attorno alle 8 con centinaia di passeggeri allontanati. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per il reato di incendio colposo a carico di ignoti e Adr, la società di gestione degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, ha presentato una denuncia contro ignoti per incendio colposo o doloso e per ogni altra fattispecie di reato individuabile.