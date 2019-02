(ANSA) - NEW YORK, 12 FEB - Donald Trump nomina Jeffrey Rosen prossimo viceministro della Giustizia. Rosen sostituira' Rod Rosenstein, che dovrebbe lasciare in marzo in un'uscita attesa dopo la conferma di William Barr a ministro della Giustizia. Rosenstein ha la supervisione delle indagini sul Russiagate. Rosen, attualmente numero due al dipartimento dei Trasporti, e' un legale che ha servito ai piu' alti livelli del governo e del settore privato. ''La sua esperienza legale e manageriale - afferma Barr - lo rende una eccellente scelta per sostituire il vice ministro Rod Rosenstein, che ha servito per anni al dipartimento di Giustizia con dedizione e distinguendosi''.