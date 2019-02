Romania, varata riforma della giustizia

(ANSAmed) - BUCAREST, 20 FEB - Il governo della Romania ha adottato una nuova ordinanza di urgenza che modifica le leggi sulla giustizia. In particolare, la modifica riguarda la nomina e la durata dei mandati dei magistrati di primo livello e, secondo i partiti di opposizione, sarebbe l'ennesimo tentativo del governo socialdemocratico guidato da Viorica Dancila, di sottoporre il potere giudiziario al controllo del potere esecutivo. L'ordinanza, che arriva in un momento di grande tensione tra il paese balcanico e l'Unione Europea proprio sui temi riguardanti la giustizia e la corruzione, è stata proposta, secondo quanto dichiarato in una conferenza stampa dal ministro della Giustizia Tudorel Toader, dal Consiglio superiore della magistratura. Dura la reazione del presidente Klaus Iohannis: "La Romania non può essere a disposizione di quelli che vogliono instaurare il controllo politico sulla giustizia".