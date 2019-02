Corruzione Vda,abbreviato per 7 imputati

(ANSA) - AOSTA, 20 FEB - Il gup Paolo De Paola ha ammesso al giudizio abbreviato i sette imputati nell'udienza preliminare su un presunto giro di corruzione in Valle d'Aosta riguardante partecipate regionali e che coinvolge anche l'ex presidente della Regione Augusto Rollandin, il manager Gabriele Accornero e l'imprenditore Gerardo Cuomo. La discussione prenderà il via il 28 febbraio prossimo. Il giudice ha sancito l'inutilizzabilita' delle intercettazioni realizzate fino a una certa data e di alcune sommarie informazioni testimoniali della procura. Gli altri imputati sono Simone D'Anello, di 32 anni, libero professionista di Aosta, Salvatore D'Anello (46), artigiano edile aostano, Davide Bochet (51), imprenditore di Saint-Pierre, Francesco Maruca (44), artigiano di Saint-Christophe. A vario titolo sono contestati i reati di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, concorso in corruzione continuata per plurimi atti contrari ai doveri d'ufficio e peculato.