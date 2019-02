(ANSA) - ROMA, 20 Feb - "Non sono in grado di commentare, stiamo facendo le verifiche necessarie con il ministero degli Esteri in queste ore". Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero sul rientro forzato in patria della figlia dell'ex ambasciatore nordcoreano a Roma. "La Farnesina - ha aggiunto - sta seguendo la vicenda. Insieme ai servizi competenti per queste vicende delicate sta normalmente portando avanti quelle che diventano le linee politiche nazionali rispetto a una questione di questo tipo. Dopo di che se ne trarranno le debite conclusioni".