(ANSA) - LONDRA, 20 FEB - Theresa May intende negoziare con l'Ue "soluzioni alternative" a margine dell'accordo sulla Brexit per "togliere dal tavolo il backstop" sull'Irlanda. Lo ha ribadito nel Question Time prima di partire per Bruxelles, glissando però sulla richiesta di Jeremy Corbyn di precisare con quale proposta specifica. La premier ha poi ribadito che l'unico modo per evitare un no deal "è approvare un deal" o revocare la Brexit, cosa che andrebbe "contro la volontà del referendum del 2016". E ha confermato la data del 29 marzo per l'uscita.