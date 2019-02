Scritte razziste, nuova frase sul muro di casa. La zia: "Vorrei vederli in faccia..."

«Ammazza al negar», ammazza il negro: è questa la scritta minacciosa, seguita da una svastica, apparsa sul muro di casa di una coppia che ha adottato un ragazzo africano, a Melegnano, nel Milanese.

L’episodio è stato scoperto lo scorso lunedì mattina (ma è emerso oggi) quando i due, un educatore e la sua compagna, hanno trovato la scritta sul muro perimetrale di casa. Non si tratta inoltre del primo episodio in quanto una scritta analoga ("Pagate per questi negri di m...") era già apparsa sempre sul muro di casa della famiglia, che ospita da due anni, e infine ha adottato, un 22enne senegalese.

La coppia poi ha sporto denuncia nella caserma di Melegnano, e delle indagini si occupano i carabinieri della Compagnia di S.Donato Milanese e della Procura della Repubblica di Lodi.

«Mi piacerebbe vedere in faccia gli autori di queste scritte, li guarderei volentieri negli occhi. Mio nipote è sempre stato da tutti una persona ben voluta e non capisco quindi da cosa possa nascere questa cosa. Non credo in una ritorsione personale». E’ quanto ha detto la zia dal giovane adottato nei confronti del quale sono comparse delle scritte razziste in un cortile di Melegnano.

La zia del giovane ha ricordato anche come altre scritte che sono comparse nella via, di analogo tenore, sembra possano essere state scritte dalla stessa mano e che alla famiglia adottante è stato consigliato di non parlare con la stampa.

«Io non posso che condannare: per me è anche più facile farlo, perchè le mie posizioni sono chiare, vediamo se lo condannano tutti». Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala commenta le scritte razziste comparse a Melegnano sul muro della casa dove abita un ragazzo senegalese adottato da una famiglia della cittadina alle porte di Milano.

«E' un pò triste continuare a dover commentare atti del genere - ha aggiunto Sala -. E’ certo che in questo momento la tensione è alta e ci sono troppi proclami anche da parte della politica, che aizzano un certo tipo di pancia nei cittadini. La condanna va bene, ma bisogna anche dare l’esempio e credo che dall’esempio qualcosa possa cambiare».

Accanto alle scritte razziste è stata disegnata anche una svastica: «La legge c'è, bisogna veramente farla rispettare. Non so se fare un appello alla magistratura, ma mi pare veramente il momento in cui i dettami delle nostre leggi costituzionali sull'apologia di fascismo andrebbero fatte rispettare con estrema durezza», ha concluso il sindaco.