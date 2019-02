Sequestrati 2 asili nido abusivi Prato

(ANSA) - PRATO, 20 FEB - Due asili nido abusivi, con bambini di età inferiore ai 36 mesi e gestiti senza le necessarie autorizzazioni sono stati sequestrati a Prato. A scoprirli gli agenti della polizia municipale nella sede di due Associazioni Culturali Cinesi. All'interno accertata la presenza di bambini molto piccoli, tutti di nazionalità cinese. In un caso i bambini venivano fatti dormire in una stanza senza finestre e destinata ad archivio, mentre nell'altro venivano fatti giocare in un locale destinato a magazzino. Ai titolari cinesi delle associazioni culturali che gestivano gli asili nido sono state contestate numerose violazioni, tra le quali quella per 'mancanza delle autorizzazioni sanitarie per la preparazione dei cibi' ed 'erronea destinazione d'uso dei locali'. Al termine delle operazioni di controllo sono state comminate multe per un importo di circa 10 mila euro ad indirizzo dei titolari.