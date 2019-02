Sono morti, ma pass disabili mai ridati

(ANSA) - VERONA, 20 FEB - Sono 1738 i pass disabili intestati a cittadini veronesi deceduti, mai restituiti. Permessi che sono quindi detenuti in modo illegittimo dai familiari o dai parenti e che spesso li usano per parcheggiare gratuitamente e facilmente. Un numero annunciato oggi dall' Amministrazione comunale scaligera che insieme al Comando della Polizia municipale ha lanciato la campagna di sensibilizzazione "Ritorna il pass", un appello a restituire il pass disabile delle persone decedute all'ente che lo ha rilasciato. "Un numero davvero importante - ha detto Luigi Altamura, comandante dei vigili -, tanto più se raffrontato al totale degli stalli riservati ai disabili presenti in città, che sono 1576". Da marzo inizieranno i controlli e le verifiche sul posto, ovvero sotto casa di chi, il pass, lo utilizza senza averne diritto.