Meghan a Ny per party con le amiche

(ANSA) - NEW YORK, 20 FEB - Meghan Markle fa impazzire i paparazzi a New York con un blitz nella Grande Mela per festeggiare con le amiche l'imminente nascita del nuovo bebe' della Royal Family. L'ex star di 'Suits' sposata al Principe Harry e' stata fotografata con il pancione in varie location per vip di Manhattan, dal Mark Hotel su Madison Avenue al Polo Bar di Ralph Lauren dove ieri ha cenato con Serena Williams. Lei e Meghan sono amiche da anni: si sono incontrare nel 2010 a una festa per il Super Bowl e hanno legato al punto che la Duchessa del Sussex ha invitato la campionessa di tennis al suo matrimonio di fiaba al Castello di Windsor. Meghan e' al settimo mese di gravidanza e il fatto che abbia affrontato un volo transatlantico (su jet privato) altrimenti interdetto ad altre donne al suo stadio di gestazione ha sollevato qualche critica. Secondo quanto riportano i tabloid, proprio Serena avrebbe affittato una suite all'ultimo piano del Mark (75 mila dollari a notte, la più grande e cara degli Usa) e invitato 15 amiche intime