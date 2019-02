Eutanasia: Fico, ora risposta Parlamento

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - "In coerenza con il mio ruolo istituzionale, ritengo che la sollecitazione" da parte della Corte Costituzionale ad aggiornare la normativa con disposizioni sul fine vita, "non possa essere in alcun modo lasciata senza adeguata, compiuta e tempestiva risposta dalle Camere". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico che ha incontrato oggi Beppino Englaro, padre di Eluana, nel giorno in cui ricorre anche l'anniversario della morte di Luca Coscioni.