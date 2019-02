Isis:2 americane vogliono tornare a casa

(ANSA) - NEW YORK, 20 FEB - Due donne con passaporto americano che hanno ripudiato il proprio paese per unirsi all'Isis ora si sono pentite, e vogliono tornare a casa. Quattro anni fa - racconta il New York Times - Hoda Muthana, studentessa universitaria 20enne dell'Alabama, ha abbandonato la famiglia, si e' unita allo Stato Islamico ed e' stata sposata con tre combattenti del Califfato. Muthana si è arresa il mese scorso alle forze della coalizione, e' detenuta in un campo profughi nella Siria nord-orientale, e dice che e' profondamente dispiaciuta e vuole tornare negli Stati Uniti. Un'altra donna, Kimberly Gwen Polman, 46 anni, con doppia cittadinanza americana e canadese, e' nata in Ontario e ha tre figli adulti. Nel 2015 ha lasciato il Canada per sposare un membro dell'Isis conosciuto online: "Non ho parole - ha detto - per quanti rimorsi ho".