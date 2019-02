Chiamparino,mozione Tav è pietra tombale

(ANSA) - TORINO, 20 FEB - "Alla luce delle dichiarazioni di ieri del rappresentante della Ue che chiedeva di fare in fretta nell'avvio dei bandi, questo vuol dire una sola cosa: se la maggioranza approverà questa mozione, sarà come mettere una pietra tombale sulla Torino-Lione". Così in una nota il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino. "La Lega svela il suo vero volto - aggiunge - non a caso dopo il salvataggio del ministro dell'Interno da parte dei cinquestelle".