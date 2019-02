Pedofilia, il Papa ai prelati: "Purificazione e misure concrete, non scontate condanne"

Sono iniziati questa mattina in Vaticano i lavori dell'incontro su «La Protezione dei Minori nella Chiesa», presieduti da papa Francesco. Sulla questione della pedofilia, il pontefrice ha sottolineato che servono purificazione e "misure concrete", non scontate condanne.

Partecipano i presidenti delle Conferenze Episcopali della Chiesa Cattolica, i capi delle Chiese Orientali Cattoliche, i rappresentanti dell’Unione dei Superiori Generali e dell’Unione Internazionale delle Superiore Generali, membri della Curia Romana e del Consiglio di Cardinali.



«Chiedo allo Spirito Santo di sostenerci in questi giorni e di aiutarci a trasformare questo male in un’opportunità di consapevolezza e di purificazione». Così il Papa nel suo intervento introduttivo ai lavori dell’incontro in Vaticano. «La Vergine Maria ci illumini per cercare di curare le gravi ferite che lo scandalo della pedofilia ha causato sia nei piccoli sia nei credenti», ha aggiunto il Pontefice, invitando ad «ascoltare il grido dei piccoli che chiedono giustizia». «Il santo Popolo di Dio ci guarda e attende da noi non semplici e scontate condanne, ma misure concrete ed efficaci da predisporre. Ci vuole concretezza».