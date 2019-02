(ANSA) - TEL AVIV, 21 FEB - Nasce il blocco centrista anti Netanyahu. Benny Gantz di 'Resilienza per Israele' e Yair Lapid di 'C'è futuro' hanno deciso di unire i loro partiti in un ticket elettorale in vista del voto politico del 9 aprile. In caso di vittoria alle elezioni - prevede l'accordo - si alterneranno come primo ministro, cominciando da Gantz, l'ex capo di stato maggiore considerato il più pericoloso avversario di Benyamin Netanyahu.