Sgombero ex clinica occupata Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 21 FEB - In corso da parte della polizia lo sgombero dell'ex clinica Il Pergolino, in via del Pergolino a Firenze. La struttura, di proprietà di un privato, era occupata da tempo da un centinaio di persone per lo più di nazionalità romena, tra cui famiglie con bambini, aderenti al Movimento di lotta per la casa. Le operazioni, spiega la polizia, si stanno svolgendo senza particolari disordini. Sul posto i servizi sociali del Comune di Firenze, attivati per fornire sistemazioni alternative agli occupanti. Lo sgombero viene eseguito a seguito di un decreto di sequestro preventivo. Durante le operazioni la strada è stata chiusa al traffico.