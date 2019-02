Catalogna: secessionisti bloccano strade

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Diverse autostrade, strade e ferrovie sono state bloccate in Catalogna per uno sciopero generale organizzato dai sindacati e dai lavoratori pro-indipendenza. Secondo le autorità catalane, ad essere interessate dalla protesta sono le principali arterie di traffico a Barcellona e una mezza dozzina di importanti autostrade e ferrovie nella regione. I manifestanti hanno anche bruciato degli pneumatici su una delle autostrade. Sulla carta, il motivo dello sciopero è la richiesta di migliori politiche sociali tra cui una settimana lavorativa di 35 ore e di un salario minimo ma le proteste sono alimentate dall'indignazione per il processo ai politici separatisti. A Barcellona sono anche in programma nella giornata due diverse manifestazioni di protesta, degli studenti e del gruppo pro-secessione Assemblea Nacional Catalana (Anc).