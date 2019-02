Visita madre in Italia, preso latitante

(ANSA) - IVREA (TORINO), 21 FEB - I carabinieri della compagnia di Ivrea hanno arrestato Fabio Borria, 46 anni, residente a Scarmagno, ricercato in quanto deve scontare una condanna a un anno e otto mesi di reclusione per concorso in furto aggravato, reato commesso a Cintano nel 2005. L'uomo, da anni domiciliato in Spagna per sottrarsi all'arresto, ha lavorato per diverso tempo come pizzaiolo e non ha mancato di pubblicare le proprie foto su Facebook. Proprio dal suo profilo sono partite le indagini dei carabinieri di Castellamonte che hanno scoperto un viaggio in Italia del 46enne per incontrare l'anziana madre residente a San Giorgio Canavese. Quando il ricercato è uscito dalla casa della donna è stato immediatamente bloccato dai militari e arrestato.