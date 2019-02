Maugeri: Pg,imponente baratto corruttivo

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - E' un "imponente baratto corruttivo" quello che caratterizza il processo Maugeri-San Raffaele che ha come imputato principale l'ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni. Lo ha sottolineato il Pg della Cassazione Luigi Birritteri nella sua requisitoria in corso alla Quinta sezione penale. Per il Pg la mole delle prove è "imponente" ed è stata "ulteriormente corroborata" dal concordato in appello di Daccò e Simone.