Ok commissione Camera a pdl voto scambio

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Via libera della Commissione Giustizia della Camera alla proposta di legge che modifica il reato di voto di scambio politico-mafioso. E' stato dato il mandato alla relatrice Piera Aiello a riferire in Aula da lunedì prossimo. "Il testo - spiega la presidente della commissione Giulia Sarti - è migliorato. Ora chi prende i voti dai mafiosi rischia una condanna fino a 15 anni di carcere". "Seguendo anche le indicazioni degli esperti auditi, tra i quali ricordo il procuratore nazionale Antimafia Cafiero De Raho - aggiunge Sarti - abbiamo apportato alcune modifiche al testo approvato in Senato per eliminare l'inciso che aveva destato preoccupazioni ovvero "sia a lui nota" e abbiamo reintrodotto oltre all' appartenenza all'associazione mafiosa, anche le "modalità mafiose" come alternativa, per rendere più efficiente l' applicazione della legge e la possibilità di colpire duramente l'illecito rapporto tra mafie e politica".