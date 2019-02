Si costituisce boss Salvatore Barbaro

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - Il boss di 'ndrangheta Salvatore Barbaro si è costituito poco prima delle 13 di oggi ai carabinieri del Nucleo operativo di Milano. Secondo quanto si è appreso, Barbaro, condannato in via definitiva a 9 anni per associazione mafiosa e bancarotta fraudolenta nel processo 'Cerberus', aveva annunciato che si sarebbe consegnato agli investigatori che lo stavano cercando.