Venezuela: Hrw, è catastrofe umanitaria

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Il presidente in carica del Venezuela, Nicolas Maduro, non può "continuare a negare la realtà" del suo paese, dove è in corso una "catastrofe umanitaria senza precedenti nella storia moderna dell'America Latina": lo ha detto il direttore per le Americhe di Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, intervistato dal quotidiano spagnolo La Razon. Secondo l'esperto - a Madrid per partecipare al World Law Congress - l'aiuto umanitario per il Venezuela è "necessario e centrale". "È scandaloso sentire dal regime di Maduro (o dai suoi sostenitori) che si tratta semplicemente di un'operazione politica, e non di un reale bisogno sofferto soprattutto dai più poveri", ha aggiunto il direttore della ong.