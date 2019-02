Maestro mette bimbo nero in un angolo: “Bambini, guardate quanto è brutto”. Il ministro: avviate verifiche

«Siamo stati informati di questo presunto caso e stiamo predisponendo tutti gli accertamenti necessari": la dirigente dell’ufficio scolastico regionale Antonella Iunti ha commentato così, con l’ANSA, quanto sarebbe successo in una scuola elementare del folignate dove un maestro supplente avrebbe indicato ai compagni un alunno di colore dicendo «guardate quanto è brutto».

Il bambino - secondo quanto anticipato dal sito Tuttoggi.info - sarebbe poi stato fatto mettere davanti alla finestra, con le spalle alla classe. Il maestro si sarebbe quindi giustificato sostenendo di avere messo in atto un esperimento sociale.

Né la dottoressa Iunti né la dirigente della scuola hanno voluto entrare nel merito della vicenda. Questa sarebbe stata segnalata anche con un post su Facebook, poi rimosso, di uno dei genitori degli alunni.

Secondo quanto risulta all’ANSA al momento nessuna segnalazione è stata fatta alle forze di polizia.

Bussetti: fatto gravissimo, da condannare

«Sul caso di Foligno ho immediatamente attivato l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria per effettuare le opportune verifiche. Saremmo di fronte ad un fatto gravissimo. Da condannare». Lo scrive in un tweet il ministro per l’Istruzione Marco Bussetti.