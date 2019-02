Concorsi truccati:chiuse indagini per 45

(ANSA) - FIRENZE, 21 FEB - La procura di Firenze ha notificato la chiusura delle indagini a 45 professori e ricercatori specialisti di diritto tributario per l'inchiesta che nel 2017 portò a sette arresti e all'interdizione dalle università per altri 22. L'inchiesta è relativa alle accuse di aver pilotato concorsi per l'abilitazione alla docenza del diritto tributario nelle università. Tra i reati contestati ci sono, a vario titolo, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, turbata libertà del procedimento di scelta (nei concorsi), abuso d'ufficio, frode in pubbliche forniture, truffa. La procura, ora, per questi 45 si appresta ad avanzare la richiesta di rinvio a giudizio. Tuttavia, secondo quanto appreso, l'inchiesta dei pm Luca Turco e Paolo Barlucchi continua per una decina di altri indagati. Si tratta di posizioni che devono essere ancora definite e, secondo quanto emerge, per qualcuno potrà esserci un possibile aggravamento della posizione.