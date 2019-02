Di Maio,cittadini indicheranno la strada

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - "Oggi alla Camera abbiamo compiuto il primo passo per approvare il referendum propositivo. È la prima di quattro letture, ma di un'importanza cruciale: quando la riforma sarà conclusa, gli italiani potranno proporre leggi e il Parlamento sarà obbligato a discuterle entro un anno e mezzo, poi si attiverà il referendum. Faremo in modo che la voce dei cittadini possa indicare alla politica la strada da seguire". Lo scrive su Facebook Luigi Di Maio, commentando l'approvazione alla Camera della riforma che introduce il referendum costituzionale. "È una riforma costituzionale - aggiunge - che dà più potere alle persone. Anche per questo vogliamo ridurre drasticamente il numero dei parlamentari: meno poltrone, più democrazia diretta. Un sogno del MoVimento 5 Stelle che piano, piano diventa realtà. Non più pochi a decidere per tanti, ma scegliere insieme".