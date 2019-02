Venezuela: generale, fate entrare aiuti

(ANSA) - CARACAS, 21 FEB - Hugo Carvajal Barrios, un ex generale venezuelano compagno d'armi di Hugo Chavez ed ex responsabile dell'intelligence militare del governo di Nicolas Maduro, ha chiesto oggi ai militari del suo Paese che lascino entrare gli aiuti umanitari internazionali. In un video su Twitter, Carvajal, rivolgendosi ai generali delle Forze Armate, ha chiesto loro: "come è che, avendo il potere di lasciare entrare l'assistenza umanitaria internazionale nel nostro Paese per salvare vite potreste decidere di non farlo?". "Potreste essere così disumani, o è che non avete coraggio sufficiente per affrontare, come è il vostro dovere, chi oggi vi ordina di opprimere il popolo?", ha aggiunto l'ex militare. Carvajal si è inoltre messo agli ordini di Juan Guaidò, il presidente del Parlamento che ha assunto i poteri dell'Esecutivo, dicendogli che "qui c'è un soldato in più per la causa della libertà e della democrazia".