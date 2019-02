Venezuela: vietato volo a aerei privati

(ANSA) - CARACAS, 22 FEB - L'Istituto Nazionale per l'Aeronautica Civile (Inac) venezuelano ha chiuso lo spazio aereo ai velivoli privati, secondo una circolare pubblicata dai media nazionali. A partire da oggi le "operazioni o circolazione sul territorio nazionale" dei "velivoli classificati di aeronautica generale e privata" sono proibite, si legge nella circolare. La nota fa riferimento a due articoli della legge che regola il traffico aereo in Venezuela, che stabiliscono che anche se la navigazione aerea è libera, il governo nazionale può "restringere, sospendere o proibire temporaneamente" la circolazione dei velivoli "per motivi di sicurezza del volo, interesse pubblico, sicurezza o difesa".