Usa incriminano anche due figli El Chapo

(ANSA) - WASHINGTON, 22 FEB - Gli Usa hanno incriminato anche i due figli di "El Chapo", il re del narcotraffico dichiarato colpevole di numerosi capi di imputazione in un recente processo a New York. Si tratta di Joaquin Guzmán Lopez, 34 anni, e di Ovidio Guzmán Lopez (28), che il Dipartimento di Giustizia ritiene vivano in Messico. Lo riferisce la Cnn. I due sono accusati di aver cospirato per distribuire cocaina, marijuana e metanfetamine dal Messico e altri Paesi negli Stati Uniti, dal 2008 al 2018.