Pedofilo arrestato in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 22 FEB - I carabinieri di Trento e di Tione hanno arrestato un pedofilo residente in alta Val Rendena. L'uomo è stato fermato durante un controllo antidroga. I militari non hanno trovato stupefacenti ma una videocamera digitale d'ultima generazione all'interno della quale erano contenuti degli inequivocabili filmati amatoriali. E' così scattato anche il sequestro del pc dell'uomo. Oltre ad una mole di materiale pedopornografico (più di mille tra video e fotografie), i militari del nucleo investigativo hanno repertato numerosi video di riprese amatoriali realizzate dall'uomo stesso. L'uomo, che annovera, tra gli altri, precedenti specifici, è piantonato in ospedale e rischia fino a 12 anni di reclusione, accusato dei reati di detenzione di ingente quantitativo di materiale pedopornografico e per la relativa produzione.