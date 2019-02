Minorenne scomparsa, ricerche

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Dalla notte scorsa i vigili del fuoco del distaccamento di Busto Arsizio e Gallarate (Varese) sono in azione nel territorio di Busto Arsizio alla ricerca di una minorenne che risulta irreperibile. I vigili del fuoco stanno operando con due squadre e gli specialisti del T.A.S. (Topografia Applicata al Soccorso). Il campo base delle ricerche è stato approntato in via De Curtis a Busto: sul posto una U.C.L. (Unità di Crisi Locale) che sta coordinando le operazioni.