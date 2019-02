Macron, gilet gialli grande fallimento

(ANSA) - PARIGI, 22 FEB - La crisi dei gilet gialli "è un gigantesco fallimento collettivo, ne assumo la mia parte (di responsabilità, ndr). Ma ho ancora tre anni per cambiare tutto questo". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, nel libro 'Le Peuple et le président', dei giornalisti Cyril Graziani et Cécile Amar, da oggi nelle librerie francesi.