Padre bimbo Foligno, è stato razzismo

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 22 FEB - "È un episodio di razzismo e non si è trattato di un esperimento sociale. I miei figli stanno male": a dirlo è stato il papà dell'alunno di colore che, assieme alla sorellina, sarebbe stato "deriso" da un maestro supplente di una scuola elementare del folignate che si è rivolto al resto della classe dicendo "Guardate quanto è brutto". Accompagnato dalla moglie ha parlato i giornalisti fuori dalla scuola dopo aver incontrato la preside. Con i genitori dei bambini c'era anche il loro legale, l'avvocato Silvia Tomassoni. "I miei figli - ha detto ancora l'uomo - stanno molto bene nella scuola con gli altri bambini, il problema è soltanto con questo maestro. In tanti anni che siamo in questo Paese è la prima volta che ci capita una cosa del genere". Rispondendo alla domanda se crede alla versione di un esperimento sociale, ha sottolineato che il maestro "non aveva informato gli alunni". "E comunque - ha concluso - non riterrei giusto che possa aver preso i miei figli per fare un esperimento".