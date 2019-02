Presidente Ceu, su bimbo episodio triste

(ANSA) - PERUGIA, 22 FEB - "Un episodio triste e gravissimo. Mi sembra riveli un pò quello il clima che si sta diffondendo sempre di più anche nel nostro Paese": mons. Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia e presidente della Conferenza episcopale umbra, commenta così quanto avvenuto in una scuola elementare di Foligno. Per il presule "è vero che c'e' un crescendo preoccupante di episodi, chiamiamoli razzisti, che ci fanno temere per la convivenza civile del nostro Paese". "Un clima di diffidenza e di opposizione - ha aggiunto - riguardo alle differenze. Pensiamo alla tragedia dei migranti che diventa un po' emblematica di tutto il resto. Mi fa piacere però che un episodio di questa portata susciti delle reazioni a livello locale e nazionale, perché vuole dire che gli italiani hanno ancora una coscienza e hanno ancora una attenzione e una sensibilità che apparentemente sembra venire meno ma che nel fondo costituisce il grande patrimonio del nostro Paese".