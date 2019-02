Pyongyang, nessun caso politico

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - L'ex ambasciatore nordcoreano Jo Song Gil "non aveva alcun motivo politico" per disertare. E sua figlia "odiava i genitori perché la lasciavano a casa da sola" e voleva "tornare a Pyongyang dai nonni", dove è ora e "sta bene" anche se sottoposta "a cure". Lo spiega il successore di Jo all'ambasciata in Italia, Kim Chon, in una lettera al presidente dell'unione interparlamentare Italia-Nord Corea Osvaldo Napoli, respingendo la tesi del "rapimento" rilanciata dalla Corea del Sud. per "ostacolare i nostri rapporti con l'Italia".