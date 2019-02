Lavora con la trivella, muore nell'orto

(ANSA) - FORLI', 22 FEB - Morto soffocato dai suoi stessi vestiti, impigliati nella trivella con cui stava facendo delle buche nel giardino-orto che coltivava nei pressi della sua abitazione. Questa la tragica fine, nel tardo pomeriggio di ieri a Galeata, comune sull'Appennino forlivese, di un 73enne pensionato, le cui generalità non sono state ancora diffuse. A trovare il corpo esanime dell'uomo, attorno alle 19, la moglie che, preoccupata per il ritardo nel tornare a casa, è uscita a cercarlo. Scattato l'allarme, sul posto carabinieri e sanitari che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Secondo una prima ricostruzione il 73enne ha attivato una trivella alimentata dal motore di un trattorino. Probabilmente si è avvicinato troppo alle lame, che improvvisamente hanno agganciato i vestiti del 73enne trascinandolo a terra e impedendogli di spegnere il macchinario. La salma è ora a disposizione della magistratura.