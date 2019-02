Nuovo appello di Guaidò a forze armate

(ANSA) - CARACAS, 22 FEB - Juan Guaidò, il presidente del Parlamento venezuelano che ha assunto i poteri dell'Esecutivo, ha lanciato un nuovo appello alle Forze Armate del suo paese "e a tutti i venezuelani che sono disposti a contribuire per una uscita da questa crisi senza violenza". In un messaggio su Twitter, Guaidò ha chiesto ai militari di "dare un passo come quello del generale Hugo Carvajal", l'ex responsabile dell'intelligence militare di Hugo Chavez che ieri ha riconosciuto la sua autorità come capo dell'Esecutivo e ha chiesto ai suoi compagni d'armi che domani lascino entrare nel paese gli aiuti umanitari internazionali. "Solo così ci saranno garanzie e riconoscimenti per il vostro futuro, e il futuro di tutti", ha aggiunto il leader oppositore.