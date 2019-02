Renzi, andremo a processo, non scappiamo

(ANSA) - TORINO, 22 FEB - "Sono fiero e orgoglioso che mio padre e mia madre vogliano difendersi in un processo. Sono orgoglioso di essere loro figlio e ai magistrati dico: noi non vogliamo impunità, immunità, scambi per non andare a processo. Noi non scappiamo come fanno gli altri, vogliamo andare in quell'aula. Perché lì vedremo chi ha ragione e chi torto". L'ex premier Matteo Renzi torna a parlare così dell'arresto dei genitori dal palco del Lingotto di Torino.