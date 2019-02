Guaidò compare a sorpresa al concerto

(ANSA) - BOGOTA', 22 FEB - Juan Guaidò, il presidente del Parlamento venezuelano che ha assunto i poteri dell'Esecutivo, è comparso oggi a sorpresa al Venezuela Aid Live, il concerto a favore degli aiuti umanitari organizzato da Richard Branson a Cucuta, sulla frontiera colombiana con il Venezuela. Mentre lo spettacolo era ancora in corso, Guaidò è arrivato ai piedi del palcoscenico in compagnia dei presidenti di Colombia, Ivan Duque: Sebastian Pinera, Cile e Paraguay, Mario Abdo Benitez. Non è ancora chiaro come il leader oppositore, che era partito ieri da Caracas per raggiungere la frontiera con la Colombia, sia riuscito ad attraversare la frontiera, in chiara violazione delle misure restrittive che gli sono state imposte dal Supremo Tribunale di Giustizia (Tsj). Secondo il quotidiano El Nacional, è arrivato a Cucuta in elicottero.