(ANSA) - POTENZA, 23 FEB - Freddo, con temperature al di sotto dello zero, forte vento, ma poca neve stamani in Basilicata dove l'ondata di maltempo non sta creando particolari disagi alla circolazione. Fin dalla serata di ieri, comunque, il sindaco di Potenza, Dario De Luca, e quelli di altri Comuni della Provincia hanno disposto la chiusura delle scuole per la giornata odierna.