Gilet gialli riuniti su Champs-Elysees

(ANSA) - PARIGI, 23 FEB - Alcune centinaia di gilet gialli sono già riuniti nei pressi dell'Arco di Trionfo per la manifestazione annunciata per il 15/o atto della protesta, che dovrebbe ridiscendere gli Champs-Elysees. Altri raduni attesi a Clermont-Ferrand, nel centro del paese, Tolosa e Bordeaux, la città più "calda" delle ultime settimane. Appuntamento inedito anche al Castello di Chambord, sulla Loira, per un "pic-nic" che vuole ironicamente tornare sui luoghi in cui il presidente Emmanuel Macron, a dicembre, festeggiò con la famiglia il suo compleanno. A Parigi lo scioglimento della manifestazione è prevista al Trocadero. La polizia, schierata in forze insieme alla gendarmeria, ha blindato i luoghi istituzionali e in modo speciale il Salone dell'Agricoltura alla Porte de Versailles, dove Macron si tratterrà in visita per gran parte della giornata. Eric Drouet, uno dei controversi leader dei gilet gialli, si è già presentato nei padiglioni espositivi annunciando di voler andare a sentire "cosa ha da dire Macron".