(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Alberi e rami caduti in strada o su auto stamattina a Roma. Sono circa 50 finora gli interventi effettuati dalla polizia locale in diverse zone della città per le 'criticità' legate al vento forte. Le zone interessate vanno da Monteverde all'Eur, da San Giovanni al Nomentano, dalla Flaminia a Montemario, Salario e Cassia. Nella maggioranza dei casi si è trattato di rami o alberi caduti su auto in sosta. Non si registrano al momento feriti. In un caso in zona Cassia è stata centrata una macchina in movimento, ma fortunatamente non è rimasto ferito nessuno.