Esercito: campionati Casta, oro Piemonte

(ANSA) - BOLZANO, 23 FEB - Il generale Alberto Vezzoli, comandante della Julia, ha avuto tre dei suoi plotoni nelle prime quattro posizioni, ma il titolo del Trofeo Buffa è andato al 2/o alpini. Sono i Casta, campionati sciistici delle truppe alpine, conclusi oggi a San Candido, in Alto Adige. La Julia, che negli ultimi dieci anni ha primeggiato per sette volte, quest'anno ha ceduto al Piemonte, ma ha ottenuto due argenti pari merito col 7/o e 8/o plotone e il quarto posto col 3/o. "Abnegazione, spirito di sacrificio e cameratismo rappresentano - ricorda Vezzoli - le principali peculiarità di questi fantastici soldati". "Gli unici in Italia che hanno il privilegio e le capacità di operare in tali contesti: soldati al quadrato - sottolinea il comandante delle truppe alpine, generale Claudio Berto, presente il capo di stato maggiore dell'esercito, generale Salvatore Farina. Il trofeo Buffa, messo a disposizione dalla Sezione Ana di Trieste, è simbolo delle gare di plotone, nate nel 1931 per verificare l'addestramento.