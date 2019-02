Sardegna: allestiti seggi,domani si vota

(ANSA) - CAGLIARI, 24 FEB - Sono stati allestiti in tutti i Comuni della Sardegna gli oltre 1.800 seggi per le elezioni regionali: domenica si vota dalle 6.30 alle 22, mentre lo scrutinio delle schede inizierà lunedì alle 7. Sono 1.470.463 i sardi chiamati alle urne: in lizza sette candidati a presidente della Regione, 24 liste e 1.440 candidati per un posto in Consiglio regionale (60 i consiglieri da eleggere). Gli aspiranti governatori sono: Christian Solinas (centrodestra), Massimo Zedda (Progressisti Sardegna), Francesco Desogus (M5s), Mauro Pili (Sardi liberi), Andrea Murgia (Autodeterminatzione), Paolo Maninchedda (Partito dei Sardi), Vindice Lecis (Sinistra sarda). Non è previsto il ballottaggio. I cittadini sardi si confronteranno con una novità: la doppia preferenza di genere e potranno indicare nella scheda due nomi di candidati, un uomo e una donna della stessa lista. E' previsto anche il voto disgiunto: si può votare per una lista e allo stesso tempo scegliere un candidato presidente di un altro schieramento.