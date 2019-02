Harry e Meghan in viaggio in Marocco

(ANSA) - CASABLANCA, 23 FEB - Il principe Harry e la moglie Meghan sono arrivati in Marocco per l'ultimo viaggio ufficiale all'estero prima della nascita del loro primo figlio. Meghan è al settimo mese di gravidanza, la nascita è dunque prevista per aprile. L'agenda della coppia comincerà domani nella città di Asni, nella catena montuosa dell'Atlante, per un evento sull'istruzione delle bambine nelle comunità rurali. Poi si sposteranno a Rabat per incontri con diplomatici, donne influenti, giovani imprenditori e atleti disabili. La visita include anche una tappa alla Federazione reale degli Sport Equestri del Marocco per osservare i cavalli che forniscono sostegno a bambini con necessità speciali. Harry e Meghan torneranno in Gran Bretagna martedì.